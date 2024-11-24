Дмитрий Губерниев: «Когда у Серохвостова все в порядке — бежит как Овечкин. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда смотрю и комментирую биатлон»

«Что касается не самой высокой посещаемости этапа в Ханты-Мансийске, то это специфический в этом плане город. Там даже на концерт “Руки Вверх”, к примеру, не все билеты были проданы. Это семейный регион, люди умеют выбирать и нужно их сильно заинтересовать, чтобы они пришли. Плюс погода холодная, конечно, тоже повлияла. Что теперь поделать — конечно, хочется видеть побольше зрителей на трибунах», — отметил Губерниев.