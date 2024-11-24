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Дмитрий Губерниев: «Когда у Серохвостова все в порядке — бежит как Овечкин. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда смотрю и комментирую биатлон»

Сегодня Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Источник: Спортс"

«Впечатление произвел Серохвостов, который, когда у него все в порядке, бежит как [Александр] Овечкин, хотя у них и большая разница в возрасте (биатлонисту 25 лет, хоккеисту 39 — Спортс»"). Сейчас вот у Овечкина травма, а Серохвостов все болячки залечил.

Молодежь вообще великолепная у Истомина с Норицыным (тренеров по биатлону — Спортс«“) подрастает, это тоже очень здорово. На самом деле очень интересная борьба у нас в каждой гонке, все непредсказуемо. У меня по-прежнему в душе горит огонь, когда я смотрю и комментирую биатлон. Все пока очень неплохо”, — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Также Губерниев высказался о невысокой посещаемости соревнований в Ханты-Мансийске.

«Что касается не самой высокой посещаемости этапа в Ханты-Мансийске, то это специфический в этом плане город. Там даже на концерт “Руки Вверх”, к примеру, не все билеты были проданы. Это семейный регион, люди умеют выбирать и нужно их сильно заинтересовать, чтобы они пришли. Плюс погода холодная, конечно, тоже повлияла. Что теперь поделать — конечно, хочется видеть побольше зрителей на трибунах», — отметил Губерниев.