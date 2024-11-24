Алина Загитова: «Я люблю плавать — конечно же, для поддержания формы. Любимый стиль — “лягушкой”

— Естественно, я знаю про все их победы. Я ими горжусь. Потрясающие спортсмены. К сожалению, у меня пока не получилось познакомиться с ними лично. Но я думаю, что это еще впереди. Может быть, это случится как раз сегодня. Надо их только найти в тренировочном бассейне — они пока под водой, а по шапочкам их различить трудно.