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Губерниев — Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уехал с этапа Кубка России в Вершине Теи и отправился в Москву на обследование.

Источник: Sports.Ru

После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон.

Коростелев отреагировал: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать».

"Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову, видимо… О себе, скромном, я даже не говорю… ?

Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть… ???

И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам… Точно в биатлон пора… ?" — написал Губерниев.