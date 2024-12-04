Губерниев — Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»

После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон.
Коростелев отреагировал: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать».
"Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову, видимо… О себе, скромном, я даже не говорю… ?
Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть… ???
И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам… Точно в биатлон пора… ?" — написал Губерниев.