Губерниев — Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»

"Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову, видимо… О себе, скромном, я даже не говорю… ?