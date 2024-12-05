Чемпионат Европы по гандболу (жен). Франция сыграет с Румынией, Дания встретится с Норвегией и другие матчи

Чемпионат Европы по гандболу.
Женщины.
Основной раунд.
Группа 1.
Дебрецен, Венгрия.
Швеция — Польша — 17.30.
Франция — Румыния — 20.00.
Венгрия — Черногория — 22.30.
Положение в группе: Франция — 2 очка (1 игра), Венгрия — 2 (1), Черногория — 2 (1), Румыния — 0 (1), Швеция — 0 (1), Польша — 0 (1).
Группа 2.
Вена, Австрия.
Швейцария — Германия — 17.30.
Нидерланды — Словения — 20.00.
Дания — Норвегия — 22.30.
Положение в группе: Норвегия — 2 (1), Нидерланды — 2 (1), Дания — 2 (1), Швейцария — 0 (1), Германия — 0 (1), Словения — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.