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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Франция сыграет с Румынией, Дания встретится с Норвегией и другие матчи

5 декабря пройдут первые матчи основного раунда.

Источник: Sports

Чемпионат Европы по гандболу.

Женщины.

Основной раунд.

Группа 1.

Дебрецен, Венгрия.

Швеция — Польша — 17.30.

Франция — Румыния — 20.00.

Венгрия — Черногория — 22.30.

Положение в группе: Франция — 2 очка (1 игра), Венгрия — 2 (1), Черногория — 2 (1), Румыния — 0 (1), Швеция — 0 (1), Польша — 0 (1).

Группа 2.

Вена, Австрия.

Швейцария — Германия — 17.30.

Нидерланды — Словения — 20.00.

Дания — Норвегия — 22.30.

Положение в группе: Норвегия — 2 (1), Нидерланды — 2 (1), Дания — 2 (1), Швейцария — 0 (1), Германия — 0 (1), Словения — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.