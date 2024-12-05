Мамбеталиев о 2:4 от «Спартака»: «Барыс» мог вытащить игру. Не хватает функциональной подготовки"

Понятно, что хотели забить, но провалились. Предупреждали, что у нас уже были такие моменты, надо стараться их убирать, чтобы обходиться без провалов. Но пропустили одну контратаку. Третий гол — ненужное удаление за выброс шайбы, хотя в меньшинстве вроде мы давно не пропускали, но неправильно сыграли защитники в этом эпизоде.