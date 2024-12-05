Агент Овечкина: «Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»

«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу. Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», — сказал агент Глеб Чистяков. Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. Карбери сказал, что это часть программы.