Сегодня появилась информация о том, что Александр Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. «Он точно не робот и точно не машина. К сожалению, чудес не бывает. Если что-то требует на восстановление определенного времени — так и должно быть. Да, у него железный характер, кондиции, здоровье. Но восстановиться быстрее, чем позволяют технологии и методики, невозможно. Переломы бывают разные. Может, у него был такой, который позволяет. Мы, конечно, верим, что он супермен, но не настолько. Ждем его возвращения!» — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о тренировке Овечкина: «Он не робот и не машина. Чудес не бывает. Верим, что он супермен, но не настолько. Восстановиться быстрее, чем позволяют методики, невозможно»
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.