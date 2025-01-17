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Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия встретится с Аргентиной, Португалия сыграет с Бразилией, США против Норвегии, другие матчи

Чемпионат мира по гандболу.

Источник: Спортс"

Мужчины.

Предварительный раунд.

Группа H.

Загреб, Хорватия.

Бахрейн — Египет — 20.00.

Хорватия — Аргентина — 22.30.

Положение в группе: Египет — 2 (1), Хорватия — 2 (1), Аргентина — 0 (1), Бахрейн — 0 (1).

Группа D.

Вараждин, Хорватия.

Нидерланды — Северная Македония — 20.00.

Гвинея — Венгрия — 22.30.

Положение в группе: Нидерланды — 2 (1), Венгрия — 1 (1), Северная Македония — 1 (1), Гвинея — 0 (1).

Группа E.

Осло, Норвегия.

Португалия — Бразилия — 20.00.

США — Норвегия — 22.30.

Положение в группе: Португалия — 2 (1), Бразилия — 2 (1), Норвегия — 0 (1), США — 0 (1).

Группа А.

Хернинг, Дания.

Чехия — Польша — 20.00.

Швейцария — Германия — 22.30.

Положение в группе: Германия — 2 очка (1 игра), Чехия — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Польша — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.