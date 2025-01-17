Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия встретится с Аргентиной, Португалия сыграет с Бразилией, США против Норвегии, другие матчи

Мужчины.
Предварительный раунд.
Группа H.
Загреб, Хорватия.
Бахрейн — Египет — 20.00.
Хорватия — Аргентина — 22.30.
Положение в группе: Египет — 2 (1), Хорватия — 2 (1), Аргентина — 0 (1), Бахрейн — 0 (1).
Группа D.
Вараждин, Хорватия.
Нидерланды — Северная Македония — 20.00.
Гвинея — Венгрия — 22.30.
Положение в группе: Нидерланды — 2 (1), Венгрия — 1 (1), Северная Македония — 1 (1), Гвинея — 0 (1).
Группа E.
Осло, Норвегия.
Португалия — Бразилия — 20.00.
США — Норвегия — 22.30.
Положение в группе: Португалия — 2 (1), Бразилия — 2 (1), Норвегия — 0 (1), США — 0 (1).
Группа А.
Хернинг, Дания.
Чехия — Польша — 20.00.
Швейцария — Германия — 22.30.
Положение в группе: Германия — 2 очка (1 игра), Чехия — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Польша — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.