Чемпионат России по волейболу. 22-й тур. «Факел» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» против «Кузбасса», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
22-й тур.
17 января.
Факел — Локомотив — 17:00.
Динамо Москва — Кузбасс — 19:00.
18 января.
Нефтяник — Урал — 16.00.
Газпром-Югра — Белогорье — 17.00.
МГТУ — Динамо-ЛО — 17.00.
Зенит Санкт-Петербург — Енисей — 18.00.
Зенит-Казань — АСК — 17:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 18 побед — 1 поражение (53 очка), Зенит Санкт-Петербург — 15−5 (44), Динамо Москва — 15−5 (43), Локомотив — 15−4 (43), Белогорье — 14−5 (41), Урал — 11−8 (35), Динамо-ЛО — 12−8 (34), Енисей — 11−8 (29), Кузбасс — 8−11 (28), Факел — 9−11 (27), Газпром-Югра — 6−14 (16), Нефтяник — 4−16 (15), Нова — 4−16 (14), МГТУ — 3−17 (10), АСК — 2−18 (9).