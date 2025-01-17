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Чемпионат России по волейболу. 22-й тур. «Факел» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» против «Кузбасса», другие матчи

PARI Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

22-й тур.

17 января.

Факел — Локомотив — 17:00.

Динамо Москва — Кузбасс — 19:00.

18 января.

Нефтяник — Урал — 16.00.

Газпром-Югра — Белогорье — 17.00.

МГТУ — Динамо-ЛО — 17.00.

Зенит Санкт-Петербург — Енисей — 18.00.

Зенит-Казань — АСК — 17:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 18 побед — 1 поражение (53 очка), Зенит Санкт-Петербург — 15−5 (44), Динамо Москва — 15−5 (43), Локомотив — 15−4 (43), Белогорье — 14−5 (41), Урал — 11−8 (35), Динамо-ЛО — 12−8 (34), Енисей — 11−8 (29), Кузбасс — 8−11 (28), Факел — 9−11 (27), Газпром-Югра — 6−14 (16), Нефтяник — 4−16 (15), Нова — 4−16 (14), МГТУ — 3−17 (10), АСК — 2−18 (9).