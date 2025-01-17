Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Ольстер» сыграет с «Эксетер Чифс», «Клермон» против «Бристоля», другие матчи

Кубок чемпионов по регби.

Источник: Спортс"

Групповой этап.

3-й тур.

Группа 1.

17 января.

Ольстер (Северная Ирландия) — Эксетер Чифс (Англия) — 18.00.

19 января.

Бордо-Бегль (Франция) — Шаркс (ЮАР) — 16.00.

Тулуза (Франция) — Лестер (Англия) — 18.15.

Положение в группе: Бордо-Бегль — 15 очков (3 игры), Тулуза — 14 (3), Лестер — 11 (3), Шаркс — 5 (3), Ольстер — 0 (3), Эксетер Чифс — 0 (3).

Группа 2.

18 января.

Бристоль (Англия) — Клермон (Франция) — 18.15.

Бенеттон (Италия) — Ла-Рошель (Франция) — 20.30.

Лейнстер (Ирландия) — Бат (Англия) — 20.30.

Положение в группе: Лейнстер — 13 (3), Ла-Рошель — 10 (3), Бат — 7 (3), Бенеттон — 7 (3), Клермон — 5 (3), Бристоль — 5 (3).

Группа 3.

18 января.

Буллс (ЮАР) — Стад Франсе (Франция) — 16.00.

Сарацины (Англия) — Кастр (Франция) — 18.15.

Нортгемптон (Англия) — Манстер (Ирландия) — 18.15.

Положение в группе: Нортгемптон — 11 (3), Манстер — 10 (3), Сарацины — 10 (3), Кастр — 9 (3), Стад Франсе — 5 (3), Буллс — 0 (3).

Группа 4.

18 января.

Арлекины (Англия) — Глазго (Шотландия) — 23.00.

Расинг 92 (Франция) — Стормерс (ЮАР) — 23.00.

Сэйл (Англия) — Тулон (Франция) — 20.30.

Положение в группе: Тулон — 13 (3), Глазго — 12 (3), Арлекины — 5 (3), Стормерс — 5 (3), Сэйл — 5 (3), Расинг 92 — 4 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.