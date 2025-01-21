Чемпионат мира по гандболу-2025. Групповой раунд. Чехия сыграет с Италией, Дания встретится с Германией, Венгрия против Франции, другие матчи

Мужчины.
Групповой этап.
Группа 1.
Хернинг, Дания.
Швейцария — Тунис — 17.30.
Чехия — Италия — 20.00.
Дания — Германия — 22.30.
Положение в группе: Дания — 4 очка (2 игры), Германия — 4 (2), Италия — 2 (2), Швейцария — 1 (2), Чехия — 1 (2), Тунис — 0 (2).
Группа 2.
Вараджин, Хорватия.
Австрия — Северная Македония — 17.30.
Катар — Нидерланды — 20.00.
Венгрия — Франция — 23.00.
Положение в группе: Франция — 4 очка (2 игры), Венгрия — 3 (2), Нидерланды — 2 (2), Австрия — 2 (2), Северная Македония — 1 (2), Катар — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.