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Чемпионат мира по гандболу-2025. Групповой раунд. Чехия сыграет с Италией, Дания встретится с Германией, Венгрия против Франции, другие матчи

Чемпионат мира по гандболу.

Источник: Спортс"

Мужчины.

Групповой этап.

Группа 1.

Хернинг, Дания.

Швейцария — Тунис — 17.30.

Чехия — Италия — 20.00.

Дания — Германия — 22.30.

Положение в группе: Дания — 4 очка (2 игры), Германия — 4 (2), Италия — 2 (2), Швейцария — 1 (2), Чехия — 1 (2), Тунис — 0 (2).

Группа 2.

Вараджин, Хорватия.

Австрия — Северная Македония — 17.30.

Катар — Нидерланды — 20.00.

Венгрия — Франция — 23.00.

Положение в группе: Франция — 4 очка (2 игры), Венгрия — 3 (2), Нидерланды — 2 (2), Австрия — 2 (2), Северная Македония — 1 (2), Катар — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.