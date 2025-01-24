Савелий Коростелев: «В этом году все часто ошибаются. Более-менее стабильно выступает Сергей Ардашев, я хочу с ним бороться»

— В этом году больше шансов выиграть общий зачет. — Да, в том году Саша не оставил никому шансов, хотя очень хотелось. Даже если бы я постоянно бежал вторым номером, этого было бы недостаточно. К сожалению, в этом году все часто ошибаются. Ни у кого нет такой стабильности. Наверное, это нормально — после хорошего сезона спад.