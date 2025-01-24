Коростелев о мотивации: «Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов, ко мне он не относится. У меня пока хватает энтузиазма»

— Запретный плод сладок. Мне кажется, этот принцип работает с молодыми спортсменами. Они понимают, что их допустят к соревнованиям, вопрос только когда. У них есть время на подготовку. Также проще переносить отстранение спортсменам, которые достигли успеха, например Наталье Терентьевой, она завоевала все, что можно завоевать.