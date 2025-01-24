Мамбеталиев о 12 поражениях «Барыса» подряд: «Стараемся в каждой игре показывать комбинационный хоккей. Есть ошибки, не реализуем моменты. Понимаем, что тяжело попасть в плей-офф»

Про атмосферу в команде скажу, что ребята понимают, и мы понимаем, что через победы приходит уверенность. На каждую игру выходим с боевым настроем. Самоотдача хорошая и на тренировках, и в игре. Есть моменты, конечно, кто-то может из состава выпадать. Говорим, подсказываем, где-то даже подкрикиваем, чтобы чуть наладить концентрацию в обороне. Также и подбадриваем ребят, чтобы они не падали духом.