Анастасия Фалеева: «Клубная система — интересная история. Спустя какое-то время она придет в лыжные гонки»

— Клубная система — это в целом интересная история. Спустя какое-то время она придет в лыжные гонки. Те же командные соревнования у биатлонистов в Ханты-Мансийске, Международная лига клубного биатлона, это же интересно.
Формируются свои команды, есть призовой фонд, особый регламент. Идут поиски сторонних спонсоров, новых форматов, для спортсменов новые возможности — взаимная выгода для всех. Мне было интересно. Много людей, красивая картинка.
— В этом году в мужской [биатлонной] эстафете в Ханты-Мансийске первое место определили на «камень-ножницы-бумага». Вас это не смутило?
— Я смотрела. Наоборот же, здорово, креативно! Устроили шоу. Все хотят видеть и в лыжах, и в биатлоне шоу. Вот вам и устраивают шоу.
Я сама понимаю, что марафоны смотреть не очень интересно. Но все равно читаю комментарии и не понимаю. То все жалуются, что мы едем в пелотоне все вместе, никто вперед не убегает — нет интриги. Наоборот, кто-то убежит вперед, остальные сзади — тоже нет интриги. Кто-то суперсильный, остальные слабые…
Честно, я уже не знаю даже, как нам вообще бегать тогда, чтобы было смотрибельно. Мы в шоке. Мы бежим, гонка сегодня складывается так. Но по мнению некоторых телезрителей — хейтеров лыжных гонок — это всегда несмотрибельно, — сказала Фалеева.