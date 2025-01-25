Анастасия Фалеева: «Клубная система — интересная история. Спустя какое-то время она придет в лыжные гонки»

Я сама понимаю, что марафоны смотреть не очень интересно. Но все равно читаю комментарии и не понимаю. То все жалуются, что мы едем в пелотоне все вместе, никто вперед не убегает — нет интриги. Наоборот, кто-то убежит вперед, остальные сзади — тоже нет интриги. Кто-то суперсильный, остальные слабые…