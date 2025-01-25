Анастасия Фалеева: «Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, все-таки это наша классика. Но спринт куда смотрибельнее, там все динамично»

Но, разумеется, спринт куда смотрибельнее, там все динамично. Это не марафон на 50 км, когда люди уехали в лес, через 10 км вернулись, проехали по стадиону, на всех посмотрели — и снова уехали в лес. И то это масс-старт, все равно для зрителя более понятное и интересное мероприятие, чем «разделка».