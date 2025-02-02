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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» встретится с «Кузбассом» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Первый этап.

2 февраля.

Уральский трубник — Байкал-Энергия — 11.00.

Волга — Водник — 12.00.

Динамо Казань — СКА-Нефтяник — 13.00.

Мурман — Старт — 13.00.

Родина — Енисей — 13.00.

Динамо Москва — Кузбасс — 13.15.

Турнирное положение: Кузбасс — 51 очко (18 игр), Водник — 51 (18), Динамо Москва — 42 (18), СКА-Нефтяник — 39 (17), Енисей — 30 (18), Старт — 30 (17), Байкал-Энергия — 27 (17), Уральский трубник — 22 (18), Сибсельмаш — 22 (18), Ак Барс-Динамо — 13 (18), Волга — 12 (17), Саяны — 12 (18), Родина — 10 (18), Мурман — 9 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.