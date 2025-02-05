Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» встретится с «Локомотивом», «Нова» встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
25-й тур.
5 февраля.
Урал — Локомотив — 17.00.
7 февраля.
Газпром-Югра — Зенит-Казань — 17.00.
АСК — МГТУ — 19.00.
8 февраля.
Кузбасс — Нефтяник — 13.00.
Нова — Зенит Санкт-Петербург — 17.00.
9 февраля.
Енисей — Факел — 13.00.
Белогорье — Динамо-ЛО — 18.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 21 победа — 1 поражение (62 очка), Локомотив — 18−4 (51), Белогорье — 17−5 (50), Зенит Санкт-Петербург — 17−6 (49), Динамо Москва — 17−6 (49), Урал — 14−8 (44), Динамо-ЛО — 13−10 (38), Енисей — 12−10 (32), Кузбасс — 8−14 (29), Факел — 9−14 (27), Газпром-Югра — 7−16 (19), Оренбуржье — 5−18 (18), Нова — 4−18 (14), АСК — 3−19 (12), МГТУ — 3−19 (10).