Freestyle Chess. 1-й этап. Каймер сыграет с Каруаной в финале, Карлсен против Синдарова в партии за 3-е место

Freestyle Chess Grand Slam Tour.
Первый этап.
Вайссенхаус, Германия.
Начало — 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на ютуб-канале Freestyle Chess.
Финал.
Винсент Каймер (Германия) — Фабиано Каруана (США).
Партия за 3-е место.
Магнус Карлсен (Норвегия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется — партия в формате «армагеддона»).
Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место — 140 тысяч, за третье — 100 тысяч.