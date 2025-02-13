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Freestyle Chess. 1-й этап. Каймер сыграет с Каруаной в финале, Карлсен против Синдарова в партии за 3-е место

Турнир проходит в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.

Источник: Спортс"

Freestyle Chess Grand Slam Tour.

Первый этап.

Вайссенхаус, Германия.

Начало — 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на ютуб-канале Freestyle Chess.

Финал.

Винсент Каймер (Германия) — Фабиано Каруана (США).

Партия за 3-е место.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется — партия в формате «армагеддона»).

Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место — 140 тысяч, за третье — 100 тысяч.