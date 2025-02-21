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Мамбеталиев о 2:6 с «Северсталью»: «Барыс» старался, но нужно реализовывать моменты и меньше привозить в свою зону"

"Не хватило той концентрации, которая должна была быть. Допускали потери, из-за них получали контратаки. Не сказать, что не было желания, старались. Где-то нужно было попроще сыграть, начали выдумывать, где-то не выводили шайбу, начались потери.

Источник: Спортс"

"Не хватило той концентрации, которая должна была быть. Допускали потери, из-за них получали контратаки. Не сказать, что не было желания, старались. Где-то нужно было попроще сыграть, начали выдумывать, где-то не выводили шайбу, начались потери. И такое надо пережить в играх.

Да, ребята злятся, в том числе друг на друга, пришлось поговорить, что нужно пройти через это, собраться. Собрались на третий период, завершили его со счетом 1:1, были моменты, могли еще забивать. Нужно их реализовать и меньше привозить в свою зону.

Первый состав вновь был собранный. Посмотрели связки, ребята стараются, но сыграть на победу не получилось«, — сказал тренер “Барыса”.