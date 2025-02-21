Мамбеталиев о 2:6 с «Северсталью»: «Барыс» старался, но нужно реализовывать моменты и меньше привозить в свою зону"

Да, ребята злятся, в том числе друг на друга, пришлось поговорить, что нужно пройти через это, собраться. Собрались на третий период, завершили его со счетом 1:1, были моменты, могли еще забивать. Нужно их реализовать и меньше привозить в свою зону.