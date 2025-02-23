Дарья Домрачева: «Считаю, что не совсем корректно сравнивать медали Йоханнеса Бо и Бьорндалена. Но для меня Уле Эйнар всегда будет номером один»

"Конечно, Уле Эйнар следит за всеми гонками чемпионата мира и видел выступления. Йоханнес — потрясающий спортсмен, очень талантливый биатлонист, который особенно ярко проявил себя в Ленцерхайде. Было видно, что он очень серьезно подошел к этому турниру, и результат не заставил себя долго ждать.