Дарья Домрачева: «Хочется отметить Викторию Метелю, она еще очень молодая спортсменка, которая подает большие, серьезные надежды»

"Думаю, что на чемпионате мира Смольский мог бы выглядеть достойно. Мы знаем, что на таких турнирах всегда развязывается очень плотная борьба, результаты очень близкие. На чемпионате мира спортсмен, когда у него перед глазами уже маячит медаль, выжимает из себя максимум. Уверена, что Антон бы навязал борьбу.