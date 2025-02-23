Российская команда выиграла бронзу на турнире по спортивному программированию в Китае

ДУНГУАНЬ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская команда, участником которой является тренер по спортивному программированию Центрального университета Рамазан Рахматуллин, завоевала бронзовые медали международного чемпионата по спортивному программированию Universal Cup Finals. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального университета.
Соревнования прошли в Китае с 19 по 23 февраля.
«Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета», — отметил Рахматуллин.
В Universal Cup приняли участие более 900 команд, в финале встретились 20 из них. В составах команд было 50 участников, которые ранее становились золотыми медалистами на мировом финале Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC.
В декабре 2024 года команда Центрального университета, которую тренировал Рахматуллин, стала обладателем диплома второй степени на финале чемпионата Северной Евразии ICPC, в котором участвовали более 280 команд со всего мира.