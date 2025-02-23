Российская команда выиграла бронзу на турнире по спортивному программированию в Китае

«Для спортивных программистов финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, как правило, является финальной точкой в карьере. Дальше профессиональных соревнований не так много. Universal Cup дает возможность сильнейшим спортивным программистам мира независимо от возраста, географического положения, принадлежности к учебному заведению, встретиться на одной площадке и продолжить соревноваться. Благодаря таким чемпионатам мы можем поддерживать связи с мировым коммьюнити и делиться актуальными знаниями со студентами Центрального университета», — отметил Рахматуллин.