Дмитрий Дорофеев: «Кулижников фактически обезличен в нынешней структуре. С 1 марта ведущие спортсмены не относятся ни к одной региональной федерации»

— С 1 марта ведущие спортсмены не относятся ни к одной региональной федерации. Чемпион России Карамов, рекордсмен мира Кулижников, чемпион мира Мурашов — все они вынуждены сейчас искать себе другую региональную федерацию. Потому что Краснодарский край обезличил все достижения, которые были до этого. Мне бы хотелось, чтобы министр спорта узнал о нашей ситуации. Кулижников и Мурашов сейчас не знают, где они будут.