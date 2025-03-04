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Домрачева о допуске россиян и белорусов: «Это может произойти в любой момент. Важно сохранять запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт»

Спортсмены из обеих стран отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
Источник: Спортс"

— Как оцените шансы на разбан российских и белорусских биатлонистов перед следующим сезоном и их поездку на Олимпиаду-2026?

— В биатлоне достаточно сложная на сегодняшний день ситуация. Пока не ощущается каких-то подвижек в этом вопросе. Но думаю, оптимизм все сохраняют. Самое важное, чтобы сами спортсмены настраивались на это.

Потому что никогда не знаешь, в какой момент это может произойти — имею в виду допуск к турнирам. А произойти это может в любой момент. Поэтому важно сохранять в себе запал и потом с хорошей спортивной злостью выходить на старт.

— По общению с вашим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и его соотечественниками есть ощущение, что норвежцы и другие европейцы будут готовы принять разбан наших. Или они жестко настроены против?

— Сложно сейчас ответить на этот вопрос. Все это зависит больше от политических моментов. Но я думаю, все наши ребята должны сохранять надежду, что это все-таки случится. И серьезно готовиться к моменту, когда получат допуск, — сказала четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Домрачева.