Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Коростелев и Большунов, Мальцев и Терентьев, Червоткин и Ретивых выступят в квалификации командного спринта

Казань.
Женщины.
Командный спринт.
Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, финалов — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Участники.
Савелий Коростелев — Александр Большунов (Татарстан-1).
Сергей Забалуев — Сергей Ардашев (Татарстан-2).
Сергей Волков — Денис Филимонов (Татарстан-3).
Артем Мальцев — Александр Терентьев (Тюменская область-1).
Алексей Червоткин — Глеб Ретивых (Тюменская область-2).
Констанин Тиунов — Егор Митрошин (Москва-1).
Павел Соловьев — Никита Родионов (Мурманская область).
Андрей Кузнецов — Андрей Мельниченко (ХМАО-1).
Андрей Собакарев — Александр Бакуров (Новосибирская область-1).
Виктор Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край).
Алексей Виценко — Ермил Вокуев (Республика Коми-1).
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.