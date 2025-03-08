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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Коростелев и Большунов, Мальцев и Терентьев, Червоткин и Ретивых выступят в квалификации командного спринта

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025.

Источник: Спортс"

Казань.

Женщины.

Командный спринт.

Начало квалификации — 12:00 по московскому времени, финалов — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Участники.

Савелий Коростелев — Александр Большунов (Татарстан-1).

Сергей Забалуев — Сергей Ардашев (Татарстан-2).

Сергей Волков — Денис Филимонов (Татарстан-3).

Артем Мальцев — Александр Терентьев (Тюменская область-1).

Алексей Червоткин — Глеб Ретивых (Тюменская область-2).

Констанин Тиунов — Егор Митрошин (Москва-1).

Павел Соловьев — Никита Родионов (Мурманская область).

Андрей Кузнецов — Андрей Мельниченко (ХМАО-1).

Андрей Собакарев — Александр Бакуров (Новосибирская область-1).

Виктор Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край).

Алексей Виценко — Ермил Вокуев (Республика Коми-1).

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.