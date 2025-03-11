Овечкин о слухах, что он сбросил 15 кг: «Ничего не скидывал. Понятно, что какие-то коррективы вносишь в подготовку, но пусть это останется со мной»

— Была ли разница в твоей подготовке к прошлому и нынешнему сезонам? И если да, то в чем ты учел уроки предыдущего сезона, первая половина которого тебе не удалась?
— Думаю, об этом лучше поговорить с Пашей, моим тренером (Павел Бурлаченко, личный тренер Овечкина по физподготовке — Спортс«“). Он лучше объяснит, что поменял.
— В прессе публиковались слухи, что, приехав из Москвы в Вашингтон, ты здесь скинул 15 килограммов. Это правда или ерунда?
— Нет, ничего не скидывал.
— А как сейчас работаешь над собой ты? Майкл Джордан говорил, что чем старше становился, тем больше тренировался. Что поменялось у тебя в режиме дня, упражнениях, питании?
— Понятное дело, что какие-то коррективы со временем вносишь и в подготовку к сезону, и во время него. Но пусть они останутся со мной, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин об игроках НХЛ, не желающих, чтобы он побил рекорд Гретцки: «Это вратари, скорее всего, ха-ха. Не знаю, что могу им сказать. Только привет передать!».