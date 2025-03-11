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Фетисов об Овечкине в «Динамо»: «Саша делает многое, чтобы тем, что он русский, можно было гордиться. Его возвращение станет радостью для поклонников в России, Беларуси и Казахстане»

Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
Источник: Спортс"

«Возвращение Овечкина станет радостью не только для “Динамо”, но и для всех поклонников хоккея в России, а также в Беларуси и Казахстане.

Это еще раз подтверждает, что Саша делает многое, чтобы можно было гордиться тем, что он русский. Хочется, чтобы он завершил карьеру так, как сам этого пожелает. Мы с нетерпением ждем его в «Динамо».

Ему уже исполнится 40 лет, и все будет зависеть от его физической формы. Если у него будет желание играть до 50 лет, это будет только на радость всем", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Кожевников об Овечкине и рекорде Гретцки: «Если брать бизнес, лучше сделать это на следующий год. Перед сезоном все будут радоваться еще больше, народ попрет посмотреть».