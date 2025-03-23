Колесников сравнил футбол и плавание: «В командных видах есть хаотичность и импровизация. Ты принимаешь мяч и можешь действовать, как вздумается. У нас все четко, как по рельсам едешь»

В остальном все очень схоже: спортивный дух, настрой, установки, схемы. Мне кажется, что все одинаково, но все-таки в футболе повеселее. Потому что когда ты с командой, то постоянно тусуетесь, и проще все это переваривается, чем когда ты загружен и наедине с собой", — сказал призер Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников.