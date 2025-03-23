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Колесников сравнил футбол и плавание: «В командных видах есть хаотичность и импровизация. Ты принимаешь мяч и можешь действовать, как вздумается. У нас все четко, как по рельсам едешь»

"Самая большая разница в том, что у нас нет хаотичности и импровизации, потому что в командных видах спорта это присутствует. Ты принимаешь передачу и можешь действовать так, как тебе вздумается, но в рамках поставленных задач.
Источник: Спортс"

В плавании все четко расписано — вплоть до того, что ты сделал старт и тебе нужно выполнить определенное количество гребков, ты как по рельсам едешь — это единственная большая разница.

В остальном все очень схоже: спортивный дух, настрой, установки, схемы. Мне кажется, что все одинаково, но все-таки в футболе повеселее. Потому что когда ты с командой, то постоянно тусуетесь, и проще все это переваривается, чем когда ты загружен и наедине с собой", — сказал призер Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников.