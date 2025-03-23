Тренер Казахстана об 1:3 с Уэльсом: «Обидно, что много тренировали стандарты и пропустили два мяча с них. Ждали, что сможем зацепиться за одно очко»

Затем у нас имеются быстрые игроки в лице Самородова, Чеснокова и Жаксылокова — это был первый план. Мы должны были выходить на оперативное пространство, которое нам давал Уэльс после потери мяча. Потому что у них крайние защитники заходили в середину и то пространство, которое на фланге образовывалось, мы должны были использовать. В принципе, по первому тайму мы это использовали, когда были качественные хорошие развороты со стороны опорных, со стороны наших центральных защитников, и правого, и левого.