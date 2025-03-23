Григор Димитров: «Шарапова — моя бывшая. Мы в отличных отношениях»

— С кем бы из знаменитостей ты бы пошел на ужин?
— Думаю, с Брэдом Питтом. Мне нравится, как он сыграл в «Трое», это один из моих любимых фильмов.
— Опиши девушку своей мечты.
— Есть ли она у меня?
— Думаю, да — она есть у всех. Какой факт о тебе не знают большинство людей?
— Мне нравится заниматься стиркой вещей. И складывать одежду. Я сначала складываю ее с боков, потом рукава, потом заворачиваешь назад. Идеальный квадрат.
Могу ли я позвонить Роджеру [Федереру] прямо сейчас? Не думаю. Я хочу сохранить нашу дружбу (смеется).
— Если бы ты мог жениться на ком-то из тура, кого бы ты выбрал?
— Жениться? Ставишь меня в неловкое положение?
— Да. Ты не ответил на вопрос (улыбается).
— Потому что я не готов жениться (смеется).
Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин?
— Моя любимая теннисистка — Мария Шарапова. Так что, может…
— Это моя бывшая девушка (смеется).
— Правда? Прости, что подняла эту тему.
— Правда. Но все хорошо, мы в отличных отношениях.
— Так, получается, это хороший вариант?
— Это замечательный вариант (улыбается).
Напомним, Димитров и Шарапова встречались в 2012—2015 годах.
Димитров встречался с Шараповой, Сереной и Викторией Боней. Главный плейбой тура.