Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Григор Димитров: «Шарапова — моя бывшая. Мы в отличных отношениях»

Болгарину задали вопросы две болельщицы в рамках видео, которое снял турнир в Майами.

Источник: Спортс"

— С кем бы из знаменитостей ты бы пошел на ужин?

— Думаю, с Брэдом Питтом. Мне нравится, как он сыграл в «Трое», это один из моих любимых фильмов.

— Опиши девушку своей мечты.

— Есть ли она у меня?

— Думаю, да — она есть у всех. Какой факт о тебе не знают большинство людей?

— Мне нравится заниматься стиркой вещей. И складывать одежду. Я сначала складываю ее с боков, потом рукава, потом заворачиваешь назад. Идеальный квадрат.

Могу ли я позвонить Роджеру [Федереру] прямо сейчас? Не думаю. Я хочу сохранить нашу дружбу (смеется).

— Если бы ты мог жениться на ком-то из тура, кого бы ты выбрал?

— Жениться? Ставишь меня в неловкое положение?

— Да. Ты не ответил на вопрос (улыбается).

— Потому что я не готов жениться (смеется).

Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин?

— Моя любимая теннисистка — Мария Шарапова. Так что, может…

— Это моя бывшая девушка (смеется).

— Правда? Прости, что подняла эту тему.

— Правда. Но все хорошо, мы в отличных отношениях.

— Так, получается, это хороший вариант?

— Это замечательный вариант (улыбается).

Напомним, Димитров и Шарапова встречались в 2012—2015 годах.

Димитров встречался с Шараповой, Сереной и Викторией Боней. Главный плейбой тура.