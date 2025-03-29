Лыжи. Финал Кубка России. Ступак, Терентьева, Пеклецова, Непряева, Кулешова, Сорина, Баранова пробегут коньковую «разделку» на 3 км

8-й этап (финал).
Апатиты.
Женщины.
3 км, свободный стиль, раздельный старт.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Юлия Ступак.
28. Полина Порошкина.
36. Христина Мацокина.
40. Екатерина Евтягина.
44. Алеся Рушенцева.
46. Елизавета Еремеева.
52. Арина Кусургашева.
53. Анна Королева (Беларусь).
60. Алена Баранова.
61. Алиса Жамбалова.
62. Лариса Рясина.
63. Ольга Сергеева.
64. Дарья Канева.
65. Анастасия Фалеева.
66. Елизавета Пантрина.
67. Наталья Терентьева.
68. Анастасия Кулешова.
69. Екатерина Никитина.
70. Лидия Горбунова.
71. Евгения Крупицкая.
72. Алина Пеклецова.
73. Татьяна Сорина.
74. Елизавета Маслакова.
75. Дарья Непряева.
76. Арина Каличева.
77. Екатерина Смирнова.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске.