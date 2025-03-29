Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Устюгов, Спицов, Терентьев, Ардашев пробегут коньковую «разделку» на 3 км

8-й этап (финал).
Апатиты.
Мужчины.
3 км, свободный стиль, раздельный старт.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте «Матч ТВ».
Старт-лист.
47. Александр Бакуров.
49. Сергей Устюгов.
53. Владислав Осипов.
54. Константин Тиунов.
58. Иван Якимушкин.
60. Андрей Мельниченко.
61. Андрей Ларьков.
62. Андрей Собакарев.
64. Сергей Волков.
65. Александр Терентьев.
66. Сергей Забалуев.
67. Кирилл Кочегаров.
68. Денис Спицов.
69. Дмитрий Жуль.
70. Александр Ившин.
71. Антон Тимашов.
72. Павел Соловьев.
73. Илья Порошкин.
74. Александр Большунов.
75. Евгений Семяшкин.
76. Илья Семиков.
77. Артем Мальцев.
78. Савелий Коростелев.
79. Сергей Ардашев.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске.