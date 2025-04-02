Ткаченко о 16-летнем форварде «Кайрата» Сатпаеве в «Челси»: «Это топ-талант, они были настойчивее всех. Мы уверены в хорошем развитии в клубе, он может стать и трамплином»

— Это топ-талант. За его рождение спасибо семье, за инвестиции в него не только денег, но и ценностей — хозяину «Кайрата», очень крутому человеку. Кайрат Боранбаев испытывал трудности в последнее время, но создал и поддерживал всю систему «Кайрата», включая академию. Без него эта сделка была бы невозможна.