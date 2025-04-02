Ткаченко о 16-летнем форварде «Кайрата» Сатпаеве в «Челси»: «Это топ-талант, они были настойчивее всех. Мы уверены в хорошем развитии в клубе, он может стать и трамплином»

— Ваша главная сделка за последний год — Сатпаев в «Челси»?
— Да, так можно сказать.
— Откуда взялся Дастан?
— Это топ-талант. За его рождение спасибо семье, за инвестиции в него не только денег, но и ценностей — хозяину «Кайрата», очень крутому человеку. Кайрат Боранбаев испытывал трудности в последнее время, но создал и поддерживал всю систему «Кайрата», включая академию. Без него эта сделка была бы невозможна.
— Почему «Челси»?
— Семья была не против, игрок тоже. Интерес проявляли другие клубы АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, да всех ведущих лиг. «Челси» был настойчивее всех, они прямо хотели Сатпаева. «Кайрат» предпочел продать Дастана именно туда. Мне все равно, с кем делать сделку, но с «Челси» у нас профессиональные отношения.
— Оставшиеся после прошлого руководства?
— Совсем другие. Не из той жизни.
— Вас как русского принимали нормально?
— С точки зрения бюрократии и технологии сделки этот фактор влиял. Мы избегали рисков в оформлении трансфера. А в человеческом и профессиональном общении все нормально, никаких проблем.
— «Челси» массово забирает молодежь на длинные контракты в расчете на их талант. У Сатпаева есть шанс оказаться одним из многих — не выстрелит он, есть еще толпа.
— А он не выстрелит?
— Верим в это, но рисков много.
— Знаем, как с этими рисками работать.
— Как?
— Есть разные сценарии, все прорабатываем. Во-первых, уверены в хорошем развитии в «Челси». Во-вторых, есть и другие возможности — благо, есть отправная точка.
— Другие — это аренда в дочерний «Страсбур», например?
— Или переход в любой другой клуб. «Челси» продает — он и для нас может стать трамплином, — сказал глава агентства ProSports Management Ткаченко.
«Челси» подписал 16-летнего казахстанца. Кто такой Дастан Сатпаев.