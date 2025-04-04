Дзюба о депрессии: «Это есть, но из 100 людей 95 сами себе придумали. Скажи нашим мамам или папам про нее, они ответят: “Ты что, полоумный, #####? Иди, #####”

— Я всегда привожу в пример наших родителей. Даже когда моя жена [говорит]: «Вот, я там это…» Я говорю: «Дорогая, ты замечательная мать, ты там это, но тебе помогает мама, у тебя есть помощница». Наши мамы работали, стирали вручную, драили полы, отца кормили. Они же как-то с этим всем справлялись.