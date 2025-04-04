Александр Тихонов: «У меня к Серохвостову много вопросов. У него то взлет, то падение. То хочу, то не хочу. Опоздал — езжай домой за свои деньги»

— Я 22 года отпахал и ни разу не опоздал на старт.
— И даже в день рождения?
— Да! И даже в день рождения. У меня к нему (Серохвостову) много вопросов. У него то взлет, то падение. То хочу, то не хочу. Ему надо вдолбить, что спорт не приносит материальных благ, мы сидим на шее народа.
Мне не нравится обстановка в СБР сегодня, не нравится обстановка в сборной России. С такими результатами там (на международной арене) делать нечего. Опоздал — езжай домой за свои деньги. Вот так, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
Серохвостов снова косячит: опоздал на гоночный контроль, наехал на судей, а теперь может упустить миллион.