Лу Жанмонно: «За последние две недели не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не говорил со мной о моем падении в Осло»

— Мысленно я хочу, чтобы меня оставили в покое, ха-ха. За последние две недели не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не говорил со мной о моем падении в Осло, так что я не могу дождаться, когда это закончится.
Когда начнется отпуск, у меня будет возможность оценить все хорошее, что было сделано в этом сезоне. Сейчас у меня все еще проблемы с тем, чтобы открывать соцсети. У меня пока нет нейтральной точки зрения.
— Масс-старт в Осло все еще не выходит у тебя из головы?
— Да, именно так. Несмотря на то, что я с этим смирилась, по-прежнему около десяти человек в день напоминают мне об этом. Когда люди будут двигаться дальше, это поможет и мне, — сказала Жанмонно.
Схватка за Кубок мира до последних метров — и падения. Что за развязка в биатлоне!