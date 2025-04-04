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Лу Жанмонно: «За последние две недели не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не говорил со мной о моем падении в Осло»

Французская биатлонистка упала незадолго до финиша в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира. Она боролась за победу в общем зачете с немкой Франциской Пройс.

— Мысленно я хочу, чтобы меня оставили в покое, ха-ха. За последние две недели не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не говорил со мной о моем падении в Осло, так что я не могу дождаться, когда это закончится.

Когда начнется отпуск, у меня будет возможность оценить все хорошее, что было сделано в этом сезоне. Сейчас у меня все еще проблемы с тем, чтобы открывать соцсети. У меня пока нет нейтральной точки зрения.

— Масс-старт в Осло все еще не выходит у тебя из головы?

— Да, именно так. Несмотря на то, что я с этим смирилась, по-прежнему около десяти человек в день напоминают мне об этом. Когда люди будут двигаться дальше, это поможет и мне, — сказала Жанмонно.

Схватка за Кубок мира до последних метров — и падения. Что за развязка в биатлоне!