Карякин об Овечкине: «Саша любит шахматы, поэтому нейронные связи у него хорошие, может. Он приходит на турниры, болеет за наших спортсменов»

"Могу сказать как отец хоккеиста, что в прошлом году Александр приезжал в межсезонье. Выходил на лед, играл с моим сыном, хотя даже не знал, что это мой сын.
Я к нему подошел поблагодарил, мы отлично пообщались. Хочется выразить благодарность, что он поддерживает детей — это очень круто.
Саша любит шахматы. Он приходит на турниры, болеет за наших спортсменов. Может быть, нейронные связи у него хорошие, потому что он любит шахматы«, — рассказал гроссмейстер Сергей Карякин в эфире “Пусть говорят”.
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