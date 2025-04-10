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Карякин об Овечкине: «Саша любит шахматы, поэтому нейронные связи у него хорошие, может. Он приходит на турниры, болеет за наших спортсменов»

39-летний капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он обошел Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Могу сказать как отец хоккеиста, что в прошлом году Александр приезжал в межсезонье. Выходил на лед, играл с моим сыном, хотя даже не знал, что это мой сын.

Я к нему подошел поблагодарил, мы отлично пообщались. Хочется выразить благодарность, что он поддерживает детей — это очень круто.

Саша любит шахматы. Он приходит на турниры, болеет за наших спортсменов. Может быть, нейронные связи у него хорошие, потому что он любит шахматы«, — рассказал гроссмейстер Сергей Карякин в эфире “Пусть говорят”.

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