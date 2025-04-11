Замгенсека РФС о Дзюбе в сборной: «Инициатива Карпина, мотивированная спортивными достижениями Артема. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах»

— Когда была пресс-конференция Дзюбы и Карпина перед матчем с Гренадой, я не мог поверить своим глазам — люди десятилетие ненавидели друг друга. И вдруг такое. Контракт РФС и Карпина с BetBoom привел к теории заговора — появилась версия, что вызов Артема стал возможен благодаря идеям партнера-букмекера. Судя по вашей реакции, вам смешно.
— Это правда смешно. Уже много раз комментировали — и руководство РФС, и сам Валерий Георгиевич, что это его инициатива, его решение, которое мотивировано спортивными достижениями Артема.
Наверное — возможностью поставить ему этот рекорд. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах.
— Но ведь что получилось — матч с командой уровня Гренады стал привлекательным, в том числе и благодаря вызову Артема, а также после громкой пресс-конференции перед игрой. То есть вывеска Карпин-Дзюба сразу взвинтила интерес к событию и стала выгодна в том числе и партнеру-букмекеру.
— Это выгодно в первую очередь РФС. Потому что это привлекает внимание к матчам. Когда нам стало известно о вызове Дзюбы, мы, мягко говоря, не расстроились.
Это хороший инфоповод, медийка, и, кроме того, правильно по-человечески — Валерий Георгиевич дает Артему возможность установить рекорд, — сказала заместитель генсекретаря РФС Эрика Сурикова.