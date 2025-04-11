Замгенсека РФС о Дзюбе в сборной: «Инициатива Карпина, мотивированная спортивными достижениями Артема. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах»

— Когда была пресс-конференция Дзюбы и Карпина перед матчем с Гренадой, я не мог поверить своим глазам — люди десятилетие ненавидели друг друга. И вдруг такое. Контракт РФС и Карпина с BetBoom привел к теории заговора — появилась версия, что вызов Артема стал возможен благодаря идеям партнера-букмекера. Судя по вашей реакции, вам смешно.