Биатлонист Корнев об Овечкине: «Великий, его рекорд — главное достижение российского спорта в ХХI веке. Александр — гений, отдается хоккею по максимуму»

— Следишь вообще за другими видами спорта?
— Следил за рекордом Овечкина, иногда слежу за футболом. Овечкин — великий спортсмен, его рекорд — главное достижение российского спорта в ХХI веке.
— Как в таком возрасте спортсмены держат себя в тонусе?
— Если сравнить с биатлоном, то здесь основной пик — 27−30 лет. В хоккее и футболе можно показывать высокие результаты, когда тебе за 30, как Месси и Роналду. Что касается Овечкина, он никогда не держал правильное питание.
Александр — гений, он отдается спорту по максимуму и благодаря своему опыту показывает высокие результаты по сей день. Овечкин — очень крутой человек! — сказал чемпион России по биатлону Александр Корнев.