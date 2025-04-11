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Биатлонист Корнев об Овечкине: «Великий, его рекорд — главное достижение российского спорта в ХХI веке. Александр — гений, отдается хоккею по максимуму»

Капитан Вашингтона побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках НХЛ в гостевом матче с Айлендерс (1:4).
Источник: Спортс"

— Следишь вообще за другими видами спорта?

— Следил за рекордом Овечкина, иногда слежу за футболом. Овечкин — великий спортсмен, его рекорд — главное достижение российского спорта в ХХI веке.

— Как в таком возрасте спортсмены держат себя в тонусе?

— Если сравнить с биатлоном, то здесь основной пик — 27−30 лет. В хоккее и футболе можно показывать высокие результаты, когда тебе за 30, как Месси и Роналду. Что касается Овечкина, он никогда не держал правильное питание.

Александр — гений, он отдается спорту по максимуму и благодаря своему опыту показывает высокие результаты по сей день. Овечкин — очень крутой человек! — сказал чемпион России по биатлону Александр Корнев.