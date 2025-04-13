"Красавчик [что не убрал фотографию], что тут сказать, молодец. Отстаивает свою позицию, и можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое. Больше, чем многие люди, которые должны заниматься этим по роду своей деятельности.