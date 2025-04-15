Александр Тихонов: «Не вина спортсменов, что они становятся “донорами” спортивных кадров для других стран. Это вынужденная стратегия выживания»

Экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова. Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.
«Не вина спортсменов, что они становятся “донорами” спортивных кадров для других стран. Я не приветствую смену гражданства, но и не осуждаю.
Саша Овечкин играет в НХЛ, но не за НХЛ. Он играет с российским паспортом, он гражданин России и готов играть за сборную.
Сегодня обсуждают борца, представляющего Албанию. Но он не «донор», а чемпион Европы.
Ситуация непростая. От России он бы не попал на чемпионат Европы и просидел бы дома. Это вынужденная стратегия выживания. Создайте условия — и никаких вопросов не будет.
Я за то, чтобы у спортсменов была возможность выступать на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. И желательно за свою страну", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро.
«Говорит о предательстве, а сам продает борцов в другие сборные». Во что перерос скандал на Евро.
Что не так с идеей Мамиашвили про «путь предателя».