Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»

— Наш хоккеист Александр Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки. Следили за этой погоней?
— Конечно. Причем в основном мне дети рассказывают, потому что они хоккеем занимаются. Поэтому мы вовлечены в такие новости.
Я очень рада за Овечкина, что покорился этот рекорд. Он здорово играет.
— Было бы круто, если бы Александр завершил карьеру в родном «Динамо»?
— Сто процентов. У меня сын постоянно говорит, что Овечкин будет заканчивать в «Динамо». Это отлично, что где начал карьеру, там ее и завершит. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб.
Это как первый детский тренер, которого помнишь всю жизнь и благодаришь, потому что он первый, кто учил справляться с первыми трудностями и спортивными неудачами, кто привил тебе любовь к виду спорта, в котором ты позже стал успешным спортсменом, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.