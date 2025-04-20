Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»

Это как первый детский тренер, которого помнишь всю жизнь и благодаришь, потому что он первый, кто учил справляться с первыми трудностями и спортивными неудачами, кто привил тебе любовь к виду спорта, в котором ты позже стал успешным спортсменом, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.