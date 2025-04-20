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Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Наш хоккеист Александр Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки. Следили за этой погоней?

— Конечно. Причем в основном мне дети рассказывают, потому что они хоккеем занимаются. Поэтому мы вовлечены в такие новости.

Я очень рада за Овечкина, что покорился этот рекорд. Он здорово играет.

— Было бы круто, если бы Александр завершил карьеру в родном «Динамо»?

— Сто процентов. У меня сын постоянно говорит, что Овечкин будет заканчивать в «Динамо». Это отлично, что где начал карьеру, там ее и завершит. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб.

Это как первый детский тренер, которого помнишь всю жизнь и благодаришь, потому что он первый, кто учил справляться с первыми трудностями и спортивными неудачами, кто привил тебе любовь к виду спорта, в котором ты позже стал успешным спортсменом, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.