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Минаков о рекорде Овечкина: «Меня в Стэнфорде абсолютно все поздравляли. Подходили, говорили, что вот, соотечественник — это круто, очень сильно»

Андрей Минаков — трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию. Учится в Стэнфордском университете в США и выступает в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

"Меня в Стэнфорде в спортивной столовой, куда приходят представители всех видов спорта, абсолютно все поздравляли.

Все знают, что я из России, подходили, просто так поздравляли, говорили, что вот, соотечественник — это круто, очень сильно, и все были безумно рады", — сказал Минаков.

Также пловец поделился ожиданиями от чемпионата мира по плаванию в Сингапуре.

"Будет первый чемпионат мира на длинной воде за долгое время, поэтому хочется показать достойные результаты. Показать, что мы вернулись не в роли участников, а в роли тех, кто претендует на победу.

Всегда смотрим за мировыми тенденциями, но даже если сейчас люди плывут с лучшими результатами, то это ничего не значит, поскольку будет важно, как мы будем себя чувствовать в день заплыва на чемпионате мира.

Это будет уже финальный блок подготовки в этом году. Сделана работа под чемпионат мира в короткой воде, сейчас была под чемпионат России. И получился третий завершающий цикл, где уже есть определенная база. Нужно работать над более скоростными элементами, оттачивать технику.

Как додержать пик до чемпионата мира? Прежде всего это подготовка и то, как ты подготовился к чемпионату России. К сожалению, было такое, что ребята подходили хорошо к чемпионату России, а потом не показывали ничего летом, но это не мой случай.

Я не раз доказывал, что для меня основные старты всегда летом", — отметил Минаков.