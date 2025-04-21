Минаков о рекорде Овечкина: «Меня в Стэнфорде абсолютно все поздравляли. Подходили, говорили, что вот, соотечественник — это круто, очень сильно»

"Меня в Стэнфорде в спортивной столовой, куда приходят представители всех видов спорта, абсолютно все поздравляли.
Все знают, что я из России, подходили, просто так поздравляли, говорили, что вот, соотечественник — это круто, очень сильно, и все были безумно рады", — сказал Минаков.
Также пловец поделился ожиданиями от чемпионата мира по плаванию в Сингапуре.
"Будет первый чемпионат мира на длинной воде за долгое время, поэтому хочется показать достойные результаты. Показать, что мы вернулись не в роли участников, а в роли тех, кто претендует на победу.
Всегда смотрим за мировыми тенденциями, но даже если сейчас люди плывут с лучшими результатами, то это ничего не значит, поскольку будет важно, как мы будем себя чувствовать в день заплыва на чемпионате мира.
Это будет уже финальный блок подготовки в этом году. Сделана работа под чемпионат мира в короткой воде, сейчас была под чемпионат России. И получился третий завершающий цикл, где уже есть определенная база. Нужно работать над более скоростными элементами, оттачивать технику.
Как додержать пик до чемпионата мира? Прежде всего это подготовка и то, как ты подготовился к чемпионату России. К сожалению, было такое, что ребята подходили хорошо к чемпионату России, а потом не показывали ничего летом, но это не мой случай.
Я не раз доказывал, что для меня основные старты всегда летом", — отметил Минаков.