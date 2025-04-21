Дегтярев рассказал о нехватке тренеров и спортивных инструкторов в регионах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 2 600 тренеров и спортивных инструкторов не хватает в российских регионах. Об этом на панельной сессии «Спорт и здоровье нации» форума «Малая родина — сила России» рассказал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Главная проблема — кадровая. Я думаю, здесь у нас единая будет позиция. Не хватает сегодня более 2 600 тренеров и спортивных инструкторов. Всего, чтобы мы понимали, у нас в России 86 тыс. тренеров-инструкторов, из которых 65 тыс. трудоустроены в государственных, в первую очередь региональных муниципальных спортивных школах. Кстати, 2 300 заслуженных тренеров сегодня на посту линейных тренеров. Поэтому мы президенту предложили пока в пилотном варианте в этом году начать программу “Земский тренер”, определим ее в июле, у нас идет сейчас согласование, средства мы заложили в бюджет пилотных регионов», — сказал Дегтярев.
«В первую очередь это будет Дальний Восток и Центральный федеральный округ — регионы с отрицательным миграционным сальдо и с низкой рождаемостью. У нас была такая логика при выборе округов, потом дойдем до всех, но начнем с двух федеральных округов. Выплаты будут традиционные: 1 млн рублей как для земского учителя, педагога и врача, а для труднодоступной местности и Дальнего Востока — до 2 млн. Там есть коэффициенты, по которым будут рассчитываться с регионами. Мы в контакте по этой работе, в июле мы уже начнем и покажем первых тренеров, кто убывает за подъемными в глубинку», — пояснил он.