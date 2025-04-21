Дегтярев рассказал о нехватке тренеров и спортивных инструкторов в регионах

«В первую очередь это будет Дальний Восток и Центральный федеральный округ — регионы с отрицательным миграционным сальдо и с низкой рождаемостью. У нас была такая логика при выборе округов, потом дойдем до всех, но начнем с двух федеральных округов. Выплаты будут традиционные: 1 млн рублей как для земского учителя, педагога и врача, а для труднодоступной местности и Дальнего Востока — до 2 млн. Там есть коэффициенты, по которым будут рассчитываться с регионами. Мы в контакте по этой работе, в июле мы уже начнем и покажем первых тренеров, кто убывает за подъемными в глубинку», — пояснил он.