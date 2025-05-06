Поразительная развязка чемпионата мира по снукеру. Ничего подобного в истории ещё не было!

Выход Чжао в финал был неожиданным. И казалось, что взять титул у молодого китайца точно не выйдет. Уж слишком серьёзно был настроен Марк Уильямс. Валлиец по ходу турнира разобрался с У Ицзэ (10:8), Хоссейном Вафаеем (13:10), Джоном Хиггинсом (13:12) и лучшим игроком сезона Джаддом Трампом (17:14). Несмотря на имеющиеся проблемы со зрением, именно Уильямс выглядел фаворитом финала. Однако Синьтун доказал обратное. Буквально со старта матча Чжао стал давить на соперника. Он наказывал Уильямса за ошибки, играл серийно и забирал фрейм за фреймом. В итоге первая сессия завершилась с большим преимуществом китайца — 7:1.