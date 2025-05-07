Крюг больше не сыграет в НХЛ, скорее всего. Защитник «Сент-Луиса» пропустил сезон после операции на голеностопе

Ранее у игрока были выявлены предартритные изменения в левом голеностопном суставе. Это стало следствием перелома, полученного им ранее по ходу карьеры.
"Я не ожидаю, что он вернется на лед. Сейчас он надеется, что я ошибаюсь. Я тоже надеюсь, что ошибаюсь. Он борется, но операция, которую он перенес, была крайне серьезной.
Я не думаю, что в ситуации с Тори осталась какая-то неопределенность. Я разговаривал с ним, он недавно был на арене. Сейчас он просто учится жить обычной жизнью«, — сказал генеральный менеджер “Сент-Луиса” Даг Армстронг.