Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крюг больше не сыграет в НХЛ, скорее всего. Защитник «Сент-Луиса» пропустил сезон после операции на голеностопе

Генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг сообщил, что 34-летний защитник, скорее всего, больше не сыграет в НХЛ. Крюг пропустил сезон-2024/25 после операции на голеностопе.

Источник: Спортс"

Ранее у игрока были выявлены предартритные изменения в левом голеностопном суставе. Это стало следствием перелома, полученного им ранее по ходу карьеры.

"Я не ожидаю, что он вернется на лед. Сейчас он надеется, что я ошибаюсь. Я тоже надеюсь, что ошибаюсь. Он борется, но операция, которую он перенес, была крайне серьезной.

Я не думаю, что в ситуации с Тори осталась какая-то неопределенность. Я разговаривал с ним, он недавно был на арене. Сейчас он просто учится жить обычной жизнью«, — сказал генеральный менеджер “Сент-Луиса” Даг Армстронг.