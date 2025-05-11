Гимнастка Попова: «Очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой. Хотела бы попробовать себя в фигурном катании»

«Самочувствие уже намного лучше. Уже, наверное, восстановление к концу [подходит] после операции, уже хоть что-то могу на ковре делать. С каждым днем все лучше и лучше», — сказала спортсменка.
Попова выступала на гала-концерте «Лед. Пламя. Победа».
"Я очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой, Соней Акатьевой, тут присутствует Дарья Усачева. С ними я близко знакома, потому что мы встречались вместе в Новогорске на сборе, с ними я, наверное, ближе всего общаюсь и знакома, а так за многими фигуристами слежу и многие нравятся.
Наверное, очень хотела бы попробовать себя в фигурном катании, но чуть-чуть попозже, когда уже смогу полностью восстановиться, я бы очень хотела вообще встать на коньки, так как я вообще не умею кататься", — отметила Попова.