Гимнастка Попова: «Очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой. Хотела бы попробовать себя в фигурном катании»

"Я очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой, Соней Акатьевой, тут присутствует Дарья Усачева. С ними я близко знакома, потому что мы встречались вместе в Новогорске на сборе, с ними я, наверное, ближе всего общаюсь и знакома, а так за многими фигуристами слежу и многие нравятся.