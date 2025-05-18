Австрия выиграла Евровидение-2025 — была второй у букмекеров. Главный фаворит — Швеция — не попал в тройку

Фаворитом котировалась группа KAJ из Швеции с песней Bara Bada Bastu: 55% давали на успех (коэффициент 1.83) и 95% — на попадание в тройку (1.05), а перед финалом победу оценивали в 65% (1.53). Все эти прогнозы не оправдались — шведы закончили четвертыми.