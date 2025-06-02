Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу. Видео от Лео выложил бизнесмен Ахмедзаде

Отметим, что в России мини-футболом называют вид спорта, который ФИФА именует футзалом. Последний чемпионат мира по футзалу под эгидой ФИФА прошел в 2024 году, его выиграла сборная Бразилии. ЧМ по мини-футболу курирует Международная федерация мини-футбола, турнир проводится с 2015 года каждые два года (в 2021-м состязания не состоялись из-за пандемии). Соревнования проводятся в формате 6 на 6, матч длится 50 минут.